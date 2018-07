Drie nieuwkomers voor Samen 12 juli 2018

Samen, de partij van burgemeester Franki Van de Moere in Sint-Laureins, lanceert drie nieuwkomers op de lijst.





Ineke Van Eykeren is afkomstig uit Boekhoute, en verhuisde 15 jaar geleden naar Sint-Laureins. Ze woont nu al elf jaar in Waterland-Oudeman. Ineke is getrouwd met Andy van de Vijver en is mama van een dochter en een zoon. Ze werkt in AZ Alma in Eeklo als logistiek assistent bij het intern patiëntentransport.





Annette Van Der Bruggen komt uit Eeklo en verhuisde zeven jaar geleden naar Sint-Laureins. Ze is gehuwd met Marc De Pauw en heeft twee kinderen.





De derde nieuwkomer is Dirk Hoste, een gepensioneerd aannemer. Hij is getrouwd met Katrien Huyghe, vader van twee kinderen en opa van vier kleinkinderen. (JSA)