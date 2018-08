Dovensport viert veertigste verjaardag 18 augustus 2018

Vandaag wordt in de gemeentelijke sporthal Sint-Laureins het internationaal jubileumtornooi gehouden voor veertig jaar Dovensport Vlaanderen. "Daar strijden internationale regionale selecties tegen elkaar voor Futsal of zaalvoetbal, en petanque", zegt Jan Van den Braembussche. "In het team Futsal is er een selectie van spelers van het nationaal U21 voetbalteam die vorige week in het Zweedse Stockholm tijdens het Europees Kampioenschap voetbal U21 een vierde plaats behaalde." De wedstrijden beginnen om 11 uur. (JSA)