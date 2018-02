Dorp krijgt ondernemersraad 03 februari 2018

Het polderdorp Sint-Laureins werkt aan de oprichting van een eigen ondernemersraad. Tegen maart zou de Senter een feit moeten zijn. Senter staat voor Sentse Economische Raad. "Het is de bedoeling om zelfstandigen samen rond de tafel te zetten, om samen ons dorp te promoten als winkeldorp", zeggen de schepenen Claudine Bonamie (Samen) en Johan Francque (N-VA). "We hopen op een mix van handelaars uit al onze dorpen. Samen kunnen we dan acties uitdokteren om de lokale economie in een klein dorp als Sint-Laureins te ondersteunen." (JSA)