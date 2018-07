Dieven stelen voor 35.000 euro aan brillen VIER DAGEN NA MISLUKTE PLOFKRAAK: DORP OPNIEUW OPGESCHRIKT J. SEYMORTIER EN J. DUJARDIN

25 juli 2018

02u31 0 Sint-Laureins Na de mislukte plofkraak op het postkantoor vorige donderdag is Sint-Laureins weer het doelwit van dieven geworden. Deze keer hadden ze het gemunt op brillenwinkel 'BRILsente' aan de Leemweg. Daar werden voor 35.000 euro aan brillen gestolen. ""Ik weet niet of ik nog verder doe", zegt zaakvoerder Sebastien (40).

Na de mislukte plofkraak bij Bpost in het centrum is het anders zo rustige Sint-Laureins opnieuw opgeschrikt. Brillenzaak 'BRILsente' aan de Leemweg kreeg maandagnacht dieven over de vloer. Daar stalen ze voor 35.000 euro aan brillen.





Huilende baby

"Ik was om 2.30 uur opgestaan om mijn zoontje van een week oud een flesje te geven", vertelt zaakvoerder Sebastien. "Mijn oog viel op een wasrek, dat niet stond waar het normaal staat. Toen ik verder liep, zag ik de lege etalage in de winkel. Ik wist meteen hoe laat het was", vertelt hij. "Een enge gedachte te weten dat de inbrekers zich op 10 meter van mijn kind bevonden. Van de inbraak zelf hebben we niets gehoord. Ik denk dat ze langs achteren, via de wei, gekomen zijn. Ik vermoed wel dat ze goed op hoogte waren van de winkel en de beveiliging."





De dieven slopen voorbij de beveiligingscamera en schakelden hem in een blinde hoek uit om 0.54 uur. "De volgende ochtend had ik een melding in mijn mailbox dat mijn camera stroompanne had. Ze namen enkel brillen van dure merken zoals Chloé en Tom Ford mee. Per stuk hebben die een waarde van 200 tot 250 euro. In totaal ben ik voor 35.000 euro kwijt. De make-upcase van mijn vrouw, die schoonheidsspecialiste is, hebben ze ook gestolen. Goed voor nog eens 1.000 euro."





Nog geen verzekering

Een zware klap voor Sebastien, die nog maar 7 maanden open was. "Er moesten nog een paar zaken in orde gebracht worden, dus ik had nog geen diefstalverzekering. Ik ben al vier jaar zelfstandige, vroeger had ik een winkel in Brugge. Het moest een goed jaar worden, want we waren vrij van betalingen en leningen. Ik ga nog eens heel goed moeten nadenken of ik verder doe of niet. Mijn stock aanvullen is weer een grote investering. Ik heb drie kinderen, ik moet ook aan hen denken", besluit hij.





Of de inbraak bij 'BRILsente' gelinkt is met die bij Bpost, amper 800 meter verderop, is een vraagteken. Het parket van Oost-Vlaanderen was nog niet ingelicht. De twee opgepakte Nederlanders Illias E.G. en Imraan B. van de mislukte plofkraak blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. De twee andere kompanen blijven voortvluchtig.