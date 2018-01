De Wijnzolder zoekt beste wijnproever 2018 25 januari 2018

02u45 0 Sint-Laureins Sommelier Paul Wallaert uit Sint-Laureins geeft precies tien jaar wijncursussen in De Wijnzolder. Om dat te vieren gaat hij op zoek naar de beste wijnproever van 2018.

De Wijnzolder is een meer dan uit de hand gelopen hobby van Paul Wallaert. "Er zijn hier de voorbije tien jaar veel cursisten gepasseerd", blikt Paul terug. "Als je rekent dat ik acht wijnen laat proeven per cursusavond, dan zijn hier al 5.000 flessen of acht paletten wijn open gegaan. Ik heb zelfs cursisten uit Mechelen en Wervik. Hoe die in het kleine Sint-Laureins terecht komen? Misschien omdat ik het net iets anders doe dan de meeste wijncursussen. Er hangt nog te veel snobisme rond wijn. Hier geen moeilijke termen of onbetaalbare wijnen. Wijn is hier voor iedereen. Bij mij gaat het om genieten en niet om dikdoenerij."





Om de tiende verjaardag van De Wijnzolder te vieren, wordt heel wat georganiseerd. Meest opvallende is de wedstrijd om de beste wijnproever 2018 te zoeken. "Om deel te nemen moet je echt geen wijnkenner zijn", zegt Paul Wallaert. "Een goed smaak- en reukzintuig en veel enthousiasme is genoeg. Er zijn heel wat prijzen te winnen."





Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 9 februari. De wedstrijd wordt gehouden op vrijdagavond 16 februari. Info: www.dewijnzolder.be en doorklikken naar 'wijnzolderproever'. (JSA)