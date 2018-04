De Meet wordt vernieuwd 10 april 2018

02u50 0

Cultuursite De Meet in Sint-Laureins wordt dit jaar vernieuwd. De gemeente legt 30.000 euro aan de kant. "De Meet bestaat tien jaar en heeft nood aan een kleine renovatie", zegt schepen Robert Soberon (N-VA). "We gaan een sas voorzien aan de inkom en willen ook een rokersruimte maken. De akoestiek in de zaal wordt verbeterd en we gaan ook de geluidsinstallatie optimaliseren."





In augustus viert De Meet haar tiende verjaardag. De gemeente wil daar een groot feest van maken en aast op een 'grote vedette' om dat feest op te vrolijken. Het wordt geen klein feest, want er wordt een budget van 15.000 euro voor aan de kant gelegd. (JSA)