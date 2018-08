De Meet viert tiende verjaardag met gratis festival 08 augustus 2018

02u48 0 Sint-Laureins De culturele site De Meet in Bentille bestaat tien jaar. Om dat te vieren organiseert men op zaterdag 11 augustus het gratis festival Decameet met optredens van onder andere Guido Belcanto. "Er is ook een terras met speeldorp en enkele lokale foodtrucks", zegt de organisatie.

Het is intussen al tien jaar geleden dat de jongensschool in de Sint-Jansstraat in Bentille werd omgevormd tot de culturele site De Meet. Om deze verjaardag te vieren organiseert de gemeente Sint-Laureins samen met het team van De Meet het gratis festival Decameet (deca is tien in het Grieks) op zaterdag 11 augustus.





Foodtrucks

"Er zijn optredens van lokale verenigingen zoals de Koninklijke Fanfare Nooit Gedacht, TSAT, The Saint Michael's Big Band, de muziekschool en de stresskonijnen", zegt de organisatie. Daarnaast komen ook Suspenders' Gravity, Liz Aku, Mae Black, Lewis van The Voice en - als kers op de taart - Guido Belcanto langs. Ook is er een terras met speeldorp voor kinderen, lokale foodtrucks en de cultuurmarkt."





Handelaars bereikbaar

""Enkele straten worden afgezet om de veiligheid van de festivalgangers te garanderen, maar er zijn die dag omleidingen. De handelaars blijven bereikbaar en voor hun klanten zijn er speciale parkeerplaatsen. Festivalgangers kunnen parkeren aan het containerpark en de parking van de school, maar we raden aan om met de fiets te komen." Meer info op de Facebookpagina van De Meet. (ASD)