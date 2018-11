Dansschool Movimento danst maandag in Vlaams Parlement Joeri Seymortier

15 november 2018

12u23 0 Sint-Laureins Dansschool Movimento uit Sint-Laureins mag op maandag 19 november optreden in het Vlaams Parlement.

Movimento geeft niet alleen lessen in Sint-Laureins, maar ook in Aalter, Adegem, Eeklo, Maldegem en Zelzate. Zeventien dansers brengen maandag in Brussel een choreografie voor de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Maandag wordt in het Vlaams Parlement de vijfde verjaardag gevierd van Cifal Flanders, het Vlaamse deel van het training- en onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties. De organisatie beoogt het realiseren van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. “Voor de gelegenheid worden choreografie en muziek op maat gemaakt”, zegt Talitha De Decker. “Huiscomponist Benjamien Lycke werkt graag mee. We zijn trots dat we als Dansschool Movimento de voorbije jaren onze plaats verworven hebben in het Vlaamse danslandschap. Deze uitnodiging in het Vlaams Parlement mag daar een voorlopig orgelpunt en bevestiging van zijn.”

Info: www.dansschoolmovimento.be.