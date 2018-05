Dansschool Movimento blijft groeien 17 mei 2018

Dansschool Movimento blijft fors groeien. Movimento zet op zaterdag 19 en zondag 20 mei meer dan 300 kinderen op het podium voor de jaarshow Rewind.





De dansschool met thuisbasis in Sint-Laureins, heeft intussen ook vestigingen in Adegem, Maldegem en Zelzate. "We blijven groeien en binnenkort openen we nog een nieuwe vestiging in het Meetjesland. Waar precies blijft nog even geheim", zegt frontvrouw Talitha De Decker.





De show wordt gespeeld in Den Hoogen Pad in Adegem. Enkel voor zondag zijn er nog kaarten (15 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen). Info: www.dansschoolmovimento.be. (JSA)