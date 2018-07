Dansgroep Okra viert vijfde verjaardag 18 juli 2018

De dansgroep van Okra Sint-Laureins bestaat vijf jaar en dat werd gevierd.





"De dansgroep werd opgericht met een tiental dansers en begon in het keukentje van het oude Roelandshof", zegt sportverantwoordelijke Katrien Huyghe. "Ondertussen hebben we dertig dansleden. Iedere 50-plusser die op vrijdagnamiddag wil bewegen op muziek is welkom in de sporthal. Dansen in een groep, genieten van de muziek en lekker in beweging zijn, is een leuke manier om actief te blijven. Danservaring is niet nodig."











