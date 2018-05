Daniël en Georgette vieren diamanten geluk 08 mei 2018

Daniël De Zutter Matthys en Georgette Van Den Hemel uit de Vlamingstraat in Sint-Laureins zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen op één van de vele Vlaamse kermissen uit hun jeugdjaren. Ze kregen een dochter Marleen en een zoon Marc. Er zijn vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Daniël was gebeten door de politieke microbe en heeft nog voor de fusie 18 jaar lang in de gemeenteraad gezeten. Ook nu volgt hij de politiek nog op de voet. Nu genieten ze van een beetje rondrijden met de auto, eens wat gaan eten, een koffietje drinken of een bezoekje brengen aan de landbouwbedrijven van dochter Marleen en zoon Marc.





(JSA)