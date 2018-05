Culinaire fietstocht door Meetjesland 08 mei 2018

02u37 0

Via de organisatie 'Happen en Trappen' kan je vanaf nu ook een culinaire fietstocht door het krekengebied van het Meetjesland maken. De fietstocht en de vijf culinaire stops kosten 39,95 euro per persoon. "De tocht Krekengebied Meetjesland is een tocht van 47 kilometer. Na reservatie kan je starten tussen 10 en 11 uur", zegt Kathleen Seynhave. "Er wordt gestart in restaurant De Warande in Sint-Jan-in-Eremo, waar je koffie en gebak krijgt. Na de eerste etappe van 15 kilometer bereik je restaurant Artisan in Maldegem voor een heerlijk voorgerecht. Daarna spring je terug de fiets op en begeef je je richting Nederland om daar kennis te maken met Wijngaard 't Biezenhof in Eede. Tussen de idyllische wijngaarden geniet je van een soepje. Dan fiets je door naar restaurant In den Wijngaard in Aardenburg voor het hoofdgerecht. Het nagerecht krijg je dan in palingrestaurant Polderzicht in Sint-Jan-in-Eremo. Na drie kilometer fietsen ben je dan aan je auto terug."





Reserveren:





www.happenentrappen.nl. (JSA)