Celieplas heeft slechte reputatie 01 augustus 2018

02u26 0 Sint-Laureins Het kruispunt Celieplas van de N49 in Maldegem heeft een slechte reputatie. De voorbije jaren viel daar al eens een dode, en ook een pak zwaargewonden.

Februari 2018

: De bestuurder van een Dodge RAM rijdt in op een truck die staat te wachten aan het verkeerslicht. Hij raakt zwaargewond en overleeft dankzij zijn stevige wagen. Eerder die maand vielen er al drie zwaargewonden nadat een wagen links Celieplas wil inslaan. Een tegenligger stopt niet voor het rode licht en rijdt in zijn flank.





Mei 2017

: Een chauffeur is bezig met zijn gps-toestel, is hierdoor afgeleid en rijdt in op de file aan de lichten. Er vallen twee gewonden.





Maart 2017

: Twee bestuurders raken gewond na aanrijding op het kruispunt. Bij het afslaan naar de Celieplas werd een 21-jarige vrouw aangereden door een tegenligger.





Januari 2016

: Op 18 januari slaat het noodlot keihard toe. Ronny Baetens (57), alias showbizzpresentator Ron Van Tienen, wordt achteraan aangereden door een truck terwijl hij aan de lichten staat te wachten. Hij komt om het leven en laat de hele Vlaamse showbizz in rouw achter.





November 2013

: Een chauffeur raakt als bij wonder slechts lichtgewond nadat zijn wagen onder een gekantelde vrachtwagen terecht komt. De truck begon te slingeren nadat hij kort moest remmen door de lichten aan Celieplas.





Juni 2010

: Een 83-jarige man raakt zwaargewond nadat hij wordt aangereden door een truck aan de verkeerslichten. Hij zat gekneld in zijn wagen.





September 2009

: Een motorrijder knalt op een bestelwagen die aan de lichten staat te wachten. Hij werd zwaargewond met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.





(WSG/JSA)