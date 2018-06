Celiebrug vandaag en morgen dicht 13 juni 2018

02u23 0 Sint-Laureins De Celiebrug, op de grens van Adegem met Sint-Laureins, is vandaag (woensdag) en ook morgen donderdag 14 juni dicht voor het verkeer.

Er moeten dringende herstellingswerken uitgevoerd worden aan de brug, en daardoor wordt de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door. Door het afsluiten van het kruispunt van de verbrandingsoven op de N49, is Celieplas en de Celiebrug vandaag één van de belangrijke toegangspoorten naar Sint-Laureins. Vandaag en morgen zal je zo dus niet naar het polderdorpje kunnen.





Tunnel onder N49

Sint-Laureins bereiken doe je beter via de nieuwe tunnel onder de Expressweg N49, ter hoogte van de verbrandingsoven. Wie op de N49 rijdt, neemt de afslag R43 in Eeklo en kan dan zo via de N9 en Balgerhoeke door de nieuwe tunnel naar Sint-Laureins rijden. Je kan het dorp ook bereiken vanuit de richting Kaprijke, of in Maldegem de weg naar Nederland nemen en daar rechtsaf gaan richting Sint-Laureins.





Meer informatie is terug te vinden op www.maldegem.be. (JSA)