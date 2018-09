CD&V wil weg van oppositiebanken Joeri Seymortier

04 september 2018

10u14 0 Sint-Laureins CD&V Sint-Laureins heeft het na zes jaar gehad op de oppositiebanken, en wil met de nieuwe lijst weer doorbreken tot in de bestuursmeerderheid.

Patrick De Greve werd eerder al aangeduid als de nieuwe lijsttrekker. “Bij de samenstelling van de lijst hebben we ervoor gezorgd dat elke deelgemeente vertegenwoordigd is”, zegt Patrick De Greve. “Het vroegere schepencollege hebben we onderaan de lijst gezet. Onze vroegere burgemeester Annick Willems duwt de lijst. Boven haar staan Bart Van de Keere, Martine Cools en Franky Cornelis. Die mensen hebben hun naambekendheid al verdiend, en dat zal die kiezer zeker niet vergeten zijn. Een goede woning bouw je trouwens alleen maar op een goede fundering. De top vijf bestaat na mij uit Ingrid De Sutter, Lucie Robijn, Jeffrey Van de Vijver en Gidy Bonte. Daarnaast kiezen we er voor om de kandidaten te groeperen per deelgemeente. Er staan ook twee verruimingskandidaten als onafhankelijke op de lijst. Dat zijn Lucy Robijn en Caroline Meire.”