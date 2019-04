Carnavalsstoet trekt zaterdagavond door dorpsstraten Sint-Laureins Joeri Seymortier

11 april 2019

Sint-Laureins Sint-Laureins viert op zaterdag 13 april carnaval, met een avondstoet die door de centrumstraten trekt.

De stoet start zaterdag om 19.30 uur en wordt gevormd door dertig reclamewagens en zestien carnavalswagens. “Voor mij wordt dit echt een bijzondere editie”, zegt Benny Immesoete van El Gringo. “Mijn café bestaat tien jaar en de stoet bestaat tien jaar. Ik ben ondertussen ook Keizer Carnaval geworden. De leden van groep De Zuipschuiten hebben speciaal voor mij een wagen gebouwd, en hebben het café en de feestzaal nagemaakt. Echt heel bijzonder voor mij.”

De stoet start zaterdag om 19.30 uur, de opstelling een uurtje vroeger. Door enkele wegenwerken wordt het parcours aangepast. Opstellen gebeurt in de Rommelsweg, dan via de Caatsweg, Dorpsstraat, Leemweg, rechts naar de Rommelsweg, rechts naar Smissestraat, dan Dorpsstraat, Kantijnestraat, zo naar de Leopoldlaan, Vlamingsstraat, Dorpsstraat, naar de Leemweg en zo weer ontbinden in de Rommelsweg.