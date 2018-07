Burgemeester lanceert twee nieuwe dames 05 juli 2018

02u41 0

Burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins lanceert twee nieuwe kandidaten voor zijn lijst Samen Anders: Valerie Buyck en Vanessa Van Den Berghe.





Net zoals de burgemeester zelf, zijn de dames afkomstig uit Watervliet. Valerie Buyck is verantwoordelijke in een kinderdagverblijf en sociaal geëngageerd in het oudercomité. Vanessa Van Den Berghe is gehuwd met Geert Lybaert, en onder andere gekend van haar werk in de gemeenteschool in Watervliet, waar ze de middag- en avondopvang verzorgt.





Samen Anders heeft de zestien kandidaten voor de verkiezingen bijna bij mekaar. Het trio uit Watervliet krijgt ook de steun van Carine Andries, die al in het OCMW zit. (JSA)