Burgemeester heeft troepen klaar voor verkiezingen 18 juli 2018

02u37 0 Sint-Laureins Burgemeester Franki Van de Moere uit Sint-Laureins heeft als eerste in het dorp zijn volledige lijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Samen Anders bestuurt in Sint-Laureins samen met N-VA. Zes jaar geleden namen ze de macht over van de CD&V. Ook de komende zes jaar wil Franki Van de Moere burgemeester blijven, en met zijn ploeg blijven besturen. Hij is vanzelfsprekend lijsttrekker. Schepen Claudine Bonamie staat op plaats twee en schepen Hugo Coene krijgt plaats drie. Eerst zou hij stoppen met politiek, maar hij kwam een tijd geleden op die beslissing terug. OCMW-voorzitter Tom Lacres staat op vier en voorzitter Luc De Meyere op vijf. Carlos Bonamie wordt de lijstduwer op plaats zeventien.





Naast de bekende gezicht, pakt Samen ook uit met acht nieuwe kandidaten: Ineke Van Eykeren uit Waterland-Oudeman, Ines De Causmaeker uit Bentille, Sylvie Bruyninckx, Annette Van der Bruggen, Dirk Hoste en Jan Roets uit Sint-Laureins en Valerie Buyck en Vanessa Van Den Berghe uit Watervliet. Carine Andries en Filip Claeys zijn ook terug kandidaat. Ook gemeenteraadslid Kristof Goethals gaat door.





"Samen Anders heeft heel wat gerealiseerd de afgelopen zes jaar en is er helemaal klaar voor om weer te besturen. Het volledig verkiezingsprogramma volgt begin september", zegt voorzitter Luc De Meyere nog.





(JSA)