Buren organiseren benefiet voor Kurt: “Na de brand was ik alles kwijt” Wouter Spillebeen

12 maart 2019

16u09 0 Sint-Laureins Het huis van Kurt Martens (42) uit Sint-Margriete werd op 6 januari volledig vernield door een brand. Om hem een duwtje in de rug te geven, besloot Dirk Van Londersele om samen met andere middenstanders uit de omgeving een benefiet te organiseren. “De inboedel van Kurt komt er niet mee terug, maar alle beetjes helpen”, zegt hij.

In januari sloeg het noodlot toe in het huis van Kurt Martens in de Sint-Margrietestraat. Terwijl hij bij zijn vriendin was wat verder in de straat, was zijn zoon even spelletjes komen spelen op de spelconsole. Kort nadat hij weer vertrok, ontstond een kortsluiting aan de televisie. Het huis stond binnen de kortste keren in lichterlaaie. Kurt kon alleen nog toekijken hoe de brandweerlui tevergeefs probeerden om zijn huis te redden. De volledige binnenkant en het dak werden uiteindelijk verwoest door de brand. Niemand raakte gewond en ook de honden van Kurt werden gered.

“Ik had niets meer”, vertelt Kurt. “Het is niet dat ik een koffer vol kleren meeneem telkens wanneer ik wegga, dus zelfs dat had ik niet meer. Gelukkig heb ik van buren veel kledij gekregen. Ik kan nu bij mijn vriendin verblijven, dus ik moet al een geluk niet naar een noodwoning.”

Dirk Van Londersele, die met zijn familie de foodtruck Food Monkey uitbaat, herkende de situatie van Kurt. “Jaren geleden hebben wij met de familie ook zoiets meegemaakt. We gingen een huis afbreken om een nieuwbouw te zetten en konden onze meubels ergens stockeren. Nadat ze er vier maanden stonden, is daar een brand uitgebroken. Alles was weg. Ik weet dus wat het is om alles te verliezen in een brand en ik weet dat de verzekering lang niet alles dekt. Mijn vrouw kent Kurt al jaren, iedereen kent elkaar wel een beetje in een klein dorp.”

Stoofvlees of balletjes

Kurt besloot om een eetfestijn op poten te zetten. “We dachten: We kunnen iets organiseren om te tonen dat Kurt er niet alleen voor staat. Ongeveer een week na de brand ben ik andere middenstanders beginnen contacteren uit Sint-Margriete. Ze wilden meteen helpen. Ook andere mensen, zelfs over de Nederlandse grens, hebben me al gecontacteerd omdat ze mee willen doen. Komende vrijdagavond gaat het eetfestijn door in de zaal van ’t Oud Gemeentehuis, recht tegenover het huis van Kurt.”

Voor 15 euro kunnen gasten stoofvlees of balletjes in tomatensaus komen eten en dat bedrag gaat dankzij de slimme aanpak van Dirk integraal naar Kurt. “De reclame op de affiches dekt alle kosten, zelfs van het eten. Ik heb mijn eigen leveranciers ingelicht over de benefiet en ze wilden ook hun deel bijdragen, dus krijgen we korting op het eten. Het opdienen en afruimen gebeurt door vrijwilligers en de zaal kunnen we gratis gebruiken. Al het geld van de inkom is dus voor Kurt.”

Dirk hoopt op een groot succes. “Als iedereen komt die naar de brand is komen kijken, dan gaan we in ploegen moeten eten”, grapt hij. “We verwachten ondertussen al meer dan honderd mensen. Een nieuw interieur zal Kurt er niet mee kunnen kopen, maar het is een begin. Alle beetjes helpen.” Het vriendschapsgevoel in het dorp raakt Kurt. “Het is mooi dat ze aan mij denken”, reageert hij.