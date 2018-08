BRILsente stopt ermee na diefstal 03 augustus 2018

02u31 0 Sint-Laureins Na de inbraak waarbij voor 35.000 euro aan brillen gestolen werden, heeft zaakvoerder Sebastien (40) beslist zijn brillenwinkel 'BRILsente' aan de Leemweg in Sint-Laureins te sluiten.

Inbrekers gingen in de nacht van 24 op 25 juli aan de haal met voor 35.000 euro aan brillen. Een zware klap voor uitbater Sebastien, die vlak na de feiten al twijfelde om verder te doen. "Mijn stock aanvullen is een grote investering. Ik moet ook aan mijn kinderen denken", zei hij toen. Woensdag kwam de beslissing om ermee op te houden. "Ik ben een brief aan het opstellen om onze klanten te verwittigen. We houden nog een grote uitverkoop om de openstaande leningen te betalen. Al zal ik geld verliezen."





De 31-jarige Sarah uit Sint-Laureins wou de familie alvast een financieel duwtje in de rug geven via een crowdfundingactie. De vrouw van de zaakvoerder, Riet, is een ex-collega van haar. "Griet is een super madam", zegt Sarah. "Wat er hen overkomen is, verdienen ze niet. Door die inbraak komt een einde aan hun levenswerk. Hun zoontje Lou is nog maar twee weken oud. Het doel is niet om de winkel te redden, maar hen als familie een beetje financiële ademruimte te geven. De winkel heeft lang stil gelegen, de mama is ook zelfstandig, maar die kon ook niets doen omdat ze juist bevallen is."





Sebastien probeert het te relativeren. "Het is een heel lieve daad, maar er zijn ergere dingen in de wereld. Ik kan enkel hopen dat de uitverkoop goed gaat, zodat we de leningen toch kunnen afbetalen."





'Help Riet en Saba na de inbraak in BRILsente' is de naam van de Facebookpagina. (DJG)