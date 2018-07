Briljanten jubileum voor bakkerskoppel Willy en Anaïs 31 juli 2018

Willy en Anaïs Verweire uit Watervliet zijn 65 jaar getrouwd en hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Willy is in Watervliet nog altijd bekend als 'bakker Verweire'. Naast het bakken had Willy in zijn zeldzame vrije tijd een passie voor voetbal, paardenwedstrijden en motorcross. Anaïs was al die jaren de drijvende kracht achter haar man Willy. Het koppel heeft een zoon en is trots op de kleinkinderen.





(JSA)