Brasserie Niveau heeft eigen gin: “Ode aan de Kathedraal van het Noorden” Joeri Seymortier

11 december 2018

15u45 0 Sint-Laureins Brasserie Niveau in Watervliet bij Sint-Laureins serveert vanaf nu haar eigen gin: de O Cathédral.

Geert en Els Schoonackers van Brasserie Niveau gaan in zee met Hildegard en Bas van Ostaden om de nieuwe gin te distilleren. “De O Cathédral is een ode aan de parochiekerk van Watervliet, die ook de Kathedraal van het Noorden genoemd wordt”, zeggen Geert en Els. “We wilden voor een echte streekgin gaan, en hebben er dan ook de kruiden in verwerkt die typisch zijn voor paling in ’t groen. Sint-Laureins is niet voor niets het palingdorp. Je kan onze nieuwe gin van 44 graden perfect puur drinken met ijs, of ook samen met een gin. Je vindt de gin natuurlijk in onze zaak, maar het is ook een leuk streekcadeau voor onze de kerstboom”, klinkt het nog.