Boerekreektriatlon verkozen tot ‘Wedstrijd van het jaar 2018’ Joeri Seymortier

31 januari 2019

16u58 0 Sint-Laureins De Boerekreektriatlon uit Sint-Laureins valt in de prijzen.

De Boerekreektriatlon werd verkozen tot ‘Wedstrijd van het jaar 2018’. “De organisatoren en deelnemers konden stemmen op de website triatlonwedstrijd.be”, zegt Michael Dewilde. “De jaarlijkse triatlon in Sint-Laureins kwam er als grote winnaar uit, en daar zijn we best trots op. Op zaterdag 1 juni 2019 hopen we er terug iets speciaals van te maken aan het provinciale sportcentrum.”

Meer info op www.smo-specialized.be.