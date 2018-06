Boekenruilkast aan speelpleintje 06 juni 2018

De inwoners van het kleine dorpje Waterland-Oudeman bij Sint-Laureins kunnen voortaan boeken vinden in de nieuwe boekenruilkast aan het speelpleintje voor de kerk. Een vrijwilliger timmerde het kastje in mekaar. "Boekenliefhebbers kunnen er vanaf nu gewoon een boek komen halen", zegt schepen Claudine Bonamie (Samen) die de vrouwen van KVLV kwam feliciteren met het initiatief. "Je moet helemaal niets betalen. In ruil voor het nemen van een boek wordt wel gevraagd er een andere boek in te zetten. Iedereen heeft thuis wel ergens een boek in de kast liggen, dat al gelezen is. Deze boekenruilkast is er niet alleen voor de leden van de KVLV, maar elke inwoner van Waterland-Oudeman kan er terecht." (JSA)