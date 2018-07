BMW uitgebrand na kortsluiting 06 juli 2018

02u26 0

Een BMW is dinsdagavond rond 18 uur zo goed als volledig uitgebrand in het Muizenhol in Sint-Laureins. Wellicht lag een kortsluiting aan de basis van de brand. Door het brandende voertuig geraakte ook een haag zwaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen en de rijbaan op te ruimen. (JEW)