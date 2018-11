Bizar dossier in politierechtbank: vrouw rijdt 100 per uur in bebouwde kom... terwijl ze op haar werk is Sam Ooghe

20 november 2018

12u14 0 Sint-Laureins Een vrouw uit Maldegem is vrijgesproken in de Gentse politierechtbank voor zwaar overdreven snelheid, aangezien ze op het moment waarop ze geflitst werd onmogelijk op de baan kon zijn. Hoe de flitsfoto naar haar nummerplaat leidde, is niet duidelijk.

98 kilometer per uur in de bebouwde kom: een dergelijke snelheidsovertreding is meestal goed voor een boete van enkele honderden euro’s en zelfs een fiks rijverbod. De schuldige, volgens het parket, was een 54-jarige dame uit Maldegem. Volgens de procureur vlamde ze in oktober vorig jaar, iets voor acht uur ‘s morgens, door de Molenstraat in Sint-Laureins.

Maar dat kan niet, toonde de dame aan voor de politierechtbank. Amper enkele minuten na de overtreding tekende ze met de ‘geflitste’ wagen al present in het ziekenhuis in Terneuzen, waar ze werkt. Dat is een halfuur rijden van de plaats van de snelheidsovertreding.

De vrouw werd daarom vrijgesproken. Hoe de flitscamera naar haar nummerplaat leidde, is niet duidelijk. De zaak is afgesloten. Al was de vrouw zelf er nog steeds niet goed van. “Ik wil graag weten wie met mijn nummerplaat rijdt. Dit heeft me een jaar achtervolgd.”