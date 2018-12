Bipolaire man wil niet gestraft worden voor zwaaien met loodjesgeweer aan schoolfeest Wouter Spillebeen

19 december 2018

15u42 0 Sint-Laureins Een jonge man uit Sint-Laureins die in mei 2017 met een loodjesgeweer verscheen op een schoolfeest, vraagt aan de rechter om niet gestraft te worden. De man kampt met een bipolaire stoornis. “Je hebt geluk dat je zelf niet neergeschoten bent.”

De stemming van de bipolaire man begon te schommelen toen zijn tweede broer een wanhoopsdaad ondernam. Hij onderging verschillende behandelingen, maar nam zijn medicatie niet correct. “In 2017 heeft hij in een manische periode een loodjesgeweer en een pijl en boog gekocht”, verklaarde zijn advocaat. “Hij had geen kwade bedoelingen, hij wilde enkel in zijn tuin op een doel schieten.”

Schieten voor er vragen gesteld worden

Maar dan reed de man met de wapens naar een schoolfeest. “Iemand belde de politie met de melding dat hij er met het loodjespistool rondliep en er erg verward uitzag”, ging de advocaat verder. “Hij is rustig blijven wachten op de politie, waarna hij opgenomen is. Hij was in de greep van een problematische verwerking, maar nu heeft hij zijn leven weer op de rails.”

De beklaagde reageerde beschaamd, maar de rechter wilde hem toch nog eens wijzen op de gevaren. “Het had gekund dat u eerst zelf neergeschoten werd”, klonk het. “In deze tijden kan het gebeuren dat een verwarde man met een pistool beschoten wordt voordat er vragen gesteld worden.” De beklaagde vroeg om geen celstraf op te leggen en ook het Openbaar Ministerie drong niet aan op een straf. Op 16 januari valt het verdict.