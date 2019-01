Bewoner redt twee honden uit zware woningbrand Wouter Spillebeen

06 januari 2019

19u26 2 Sint-Laureins Een woning in de Sint-Margrietestraat in Sint-Margriete (Sint-Laureins) is zondagavond volledig vernield door een zware brand. De bewoner kon zijn twee honden nog uit de vuurzee redden en dankzij de brandweer ging het huis van de buren niet in vlammen op.

De enige bewoner van het huis was rond 17 uur even niet aanwezig toen brand uitbrak. Volgens de politie ontstond het vuur naar alle waarschijnlijkheid accidenteel. “We denken aan een kortsluiting aan de televisie of aan een spelconsole”, verduidelijkt de brandweer. Toen de bewoner thuiskwam, zag hij de vlammen al uit het dak slaan. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten, maar hij dacht ook aan zijn trouwe honden. Hij slaagde er nog in om de twee dieren te redden. Ze werden tijdelijk opgevangen bij buren. Zowel de bewoner als de honden raakten niet gewond.

Enkel rookschade bij buren

De brandweer sloot de Sint-Margrietestraat volledig af en ging het vuur te lijf. De brandende woning grenst aan een kant aan een ander huis, dus er werd meteen actie ondernomen om het huis van de buren te vrijwaren. Dat lukte uiteindelijk. “Er zal bij de buren enkel lichte rookschade zijn, een hele prestatie is als je ziet hoe groot de brand was”, prijst kapitein Patrick Goossens het werk van het brandweerkorps.

Het huis waar de brand ontstond is zo goed als helemaal verwoest. Het dak raakte volledig vernield en zakte voor een groot deel in. “De schade is heel groot”, oppert de brandweer.

Na meer dan een uur volop blussen was de brand grotendeels onder controle. “We moeten nu vooral nog nablussen”, legde Goossens uit rond 18.40 uur. Het zou nog een hele tijd duren eer het puin volledig geblust is.