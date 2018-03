Bestelwagen in voortuinen, chauffeur wandelt weg 12 maart 2018

02u27

Een dronken man uit Waterland-Oudeman is in de nacht van vrijdag op zaterdag om 4.30 uur op het kruispunt van de Sint-Jansstraat met de Sint-Liviniuspolder met zijn bestelwagen in voortuinen beland. De man reed omheiningen omver en kwam enkele voortuinen verder tot stilstand. De chauffeur stapte uit en wandelde doodleuk naar huis. "De politie trof hem aan in zijn woning", zegt woordvoerder van de zone Meetjesland-Centrum Marino Longeville. De man had 2,3 promille in het bloed - zo'n tien glazen alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (OSG)