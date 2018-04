Beschonken chauffeur betrapt 03 april 2018

Een 26-jarige man uit Sint-Laureins is zijn rijbewijs 15 dagen kwijt nadat hij zaterdag rond 5 uur betrapt werd aan het stuur met 1,63 promille alcohol in zijn bloed, ongeveer elf pinten. De politie merkte de man op tien hij aan het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Staatsbaan in Maldegem een verbodsbord negeerde. (WSG)