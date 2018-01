Beschonken bestuurder (22) botst tegen verlichtingspaal 23 januari 2018

02u45 0

Bij een ongeval zaterdagnacht in Sint-Laureins is een bestuurder gewond geraakt na een botsing tegen een verlichtingspaal. Een 22-jarige vrouw uit Waterlandkerkje (Nederland) reed op de Watervlietsesteenweg tegen een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk tot stilstand met haar wagen in de gracht. De vrouw raakte zelf uit het voertuig en legde een positieve ademtest af. De takeldienst haalde de auto uit de gracht. (DJG)