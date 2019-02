Bedrijven uit Sint-Laureins leren hoe ze online kunnen scoren Joeri Seymortier

14 februari 2019

10u09 0 Sint-Laureins Senter, de economische raad van Sint-Laureins, nodigt alle ondernemers uit het dorp uit op dinsdag 19 februari voor een gratis Google-opleiding.

Je leert dinsdag hoe je een bedrijf online kan doen scoren. “Senter biedt zijn ondernemers een gratis opleiding ‘Google mijn bedrijf’ aan”, zegt schepen Claudine Bonamie (SamenAnders). “We tonen hoe je op een eenvoudige manier een bedrijfsprofiel aanmaakt en aanpast, en hoe je uw bedrijf van de beste kant laat zien om nieuwe klanten aan te trekken.”

Op dinsdag 19 februari om 19.30 uur in ’t Sentrum, Singelken 15, in Sint-Laureins. Inschrijven moet ten laatste deze week gebeuren, op severine.dewindt@sint-laureins.be of 09/218.76.35.