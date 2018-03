Arthur en Nelly vormen gouden paar 14 maart 2018

Arthur De Guytenaer en Nelly Focke hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd en zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins in de bloemetjes gezet. Het feest is er met wat vertraging gekomen, door wat gezondheidsproblemen. Maar die zijn nu achter de rug. Arthur heeft zijn hele leven al een zwak voor auto's. Nelly is de dochter van de oud-burgemeester van Sint-Margriete, en houdt van mooie kleren en shoppen. Hun twee dochters gaan dan ook regelmatig op stap met de mama.





(JSA)