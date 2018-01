Annick Willems zet politieke stap opzij 22 januari 2018

02u26 0 Sint-Laureins CD&V Sint-Laureins schuift Patrick De Greve (62) naar voor als nieuwe lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Annick Willems (56) zet een stap opzij.

Annick Willems was zes jaar burgemeester van Sint-Laureins, maar kwam vijf jaar geleden met CD&V in de oppositie terecht. Ondertussen is ze algemeen directeur van de school Ten Doorn in Eeklo. In oktober wordt Willems lijstduwer. "Letterlijk en figuurlijk: ik wil mijn ploeg vooruit duwen", zegt Annick Willems. "Beroepshalve is het gewoon niet meer mogelijk om lijsttrekker te zijn en de job van burgemeester te ambiëren."





Annick Willems is ook provincieraadslid voor CD&V. Maar daar zal ze niet op de lijst staan. Bij de vorige provincieraadsverkiezingen haalde ze met 8.700 voorkeurstemmen procentueel gezien een score die sterk genoeg was om gedeputeerde te worden. Maar haar partij koos voor drie mannen en een wissel kwam er ook niet. "Ik heb dat nooit aan de grote klok gehangen, maar ik ben daar zeer ontgoocheld in", geeft Annick toe. "Nu ga ik voluit voor het verhaal in Sint-Laureins."





Patrick De Greve gaat op 1 mei met pensioen bij Friesland Campina in Aalter en ziet de nieuwe uitdaging zitten. "Het bestuur heeft unaniem voor mij gekozen, dus ik ga er volledig voor. Ik zal voltijds beschikbaar zijn", zegt De Greve nog. (JSA)