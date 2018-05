Agressieveling beukt plafond combi kapot 26 mei 2018

Een jongeman uit Sint-Laureins is erin geslaagd om het plafond van een combi kapot te beuken met zijn hoofd. De man was op 13 mei 2017 woest toen de politie aan zijn deur stond. "Hij was verbaal zeer agressief en sloeg eerst het raam van zijn buur in", zegt de procureur. "Daarna gedroeg hij zich zeer weerspannig." Op het moment van de feiten was hij dronken. De man is in het verleden al veroordeeld voor slagen aan een agent en weerspannigheid. Het raampje heeft hij ondertussen al betaald, maar de factuur van de combi moet volgens zijn advocaat nog steeds opgestuurd worden. (JEW)