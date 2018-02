Activiteiten promoten op scherm 15 februari 2018

02u47 0

Sint-Laureins heeft een televisiescherm opgehangen in de culturele site De Meet. Ook de verenigingen kunnen daar gebruik van maken. "In De Meet hangt er vanaf nu ook een televisiescherm waarop het programma van De Meet gepromoot wordt", zegt schepen van Cultuur Robert Soberon (N-VA). "Ook verenigingen kunnen hier gebruik van maken. Je moet je activiteiten dan wel op tijd doorgeven aan de cultuurdienst van de gemeente. Zo zien alle bezoekers van De Meet wat er allemaal in ons dorp te doen is."





Wil je jouw activiteit in De Meet promoten via dat scherm, neem dan contact op met Ellen Van Basselaere op ellen.vanbasselaere@sint-laureins.be. (JSA)