Aan de slag in schoolmoestuin 04 mei 2018

De moestuin van de Regenboogschool in Sint-Laureins krijgt vorm. "De mensen van de Kruiskenshoeve hebben mooie plantbakken gemaakt voor onze nieuwe schoolmoestuin", zegt schepen Claudine Bonamie. "De school deed tijdens de Warmste Week een koekjesverkoop voor de Kruiskenshoeve, en nu wilden zij iets terugdoen. De moestuin in Sint-Laureins is er één naar het concept van de moestuin in Watervliet. Lieve De Coninck van het programma 'Het Goede Leven' wordt meter. Ze wil de kinderen terug de voeling te geven van waar het eten vandaan komt. De zesdejaars hielpen met de aanleg van de paadjes." (JSA)