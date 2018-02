8.000 euro boete na illegale hazenjacht VIJF BRITSE STROPERS BETRAPT IN MEETJESLANDSE POLDERS JURGEN EECKHOUT

07 februari 2018

02u50 0 Sint-Laureins De Gentse rechtbank heeft gisteren vijf Britten veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete omdat ze met windhonden 'gejaagd' hebben op hazen in de Meetjeslandse polders. Een veroordeling voor 'hare coursing' is een primeur voor ons land en was enkel maar mogelijk dankzij de alerte jagers van de Wildbeheereenheid Generale Vrije Polders.

Op 3 januari van vorig jaar kreeg Erik Wille, de voorzitter van de vzw, een tip dat de Britten bezig waren met de illegale hazenjacht. Met vier windhonden wordt er gejaagd op hazen. Op voorhand wordt er voor grote bedragen tot wel 22.5000 euro gegokt welke hond het eerst een haas zal vangen of hoeveel hazen er zullen doodgaan. Het hele tafereel wordt dan gefilmd. "Ik trof hun wagen aan achter een boerderij aan de Drijdijk", vertelt Wille. "Ik had ondertussen al de politie en heel wat jagers opgetrommeld om ze te kunnen vatten. Die gasten sloegen op de vlucht en we probeerden ze in eerste instantie klem te rijden ter hoogte van restaurant Roste Muis. Ze vonden met hun wagen toch een klein gaatje en smeten zich tussen een van onze auto's en de muur van het restaurant. Daarna volgde er een wilde achtervolging van wel 25 kilometer. Met vier wagens vol met jagers reden we achter hen." De jagers werden uiteindelijk op de E34 in Kaprijke afgelost door de politie. Zij konden de Britten uiteindelijk klemrijden aan de verbrandingsoven van Balgerhoeke.





"In de maand december, vlak voor die Britten gevat werden, had ik zo'n bende stropers al eens aan het werk gezien. Die maand zijn er dertien gevallen geweest van hare coursing. Het probleem is dat ze zo moeilijk zijn om te betrappen. Vaak stropen ze maar maximum vijf minuten op een plaats en rijden ze dan door naar een nieuwe locatie. Achter die hare coursing school een groot netwerk. Na december begon ik iedereen in de buurt te alarmeren zodat we zo snel mogelijk op de hoogte konden gebracht worden als er weer nieuwe stropers aan de slag waren."





Drachtig

Wille vermoedt dat de praktijken al zo'n twee jaar aan de gang waren. Regelmatig troffen de jagers die instaan voor de hazenpopulatie in de regio dode hazen aan. "In het begin dachten we dat een vos de boosdoener was of dat ze ziek waren, maar na die maand december 2016 wist ik wat er echt aan de hand was. Die gasten maken echt alles kapot. Jagen met windhonden is verboden omdat hazen echt geen schijn van een kans hebben tegen een dier dat 70 kilometer per uur kan lopen. Ze kwamen ook in januari jagen, terwijl dat ook niet mag omdat vanaf dan hazen drachtig zijn. Weet je dat het tot vijf jaar zal duren vooraleer de hazenpopulatie weer hersteld is op zijn normale niveau? Een hele cyclus hazen is verdwenen."





Eerste veroordeling ooit

Wille is dan ook erg tevreden met de uitspraak van rechter Jan Van den Berghe. De jagers riskeerden zes maanden cel en 4.500 euro boete, maar kregen dus een zwaardere straf. Hun smartphones, waarmee ze de jacht filmden, zijn in beslag genomen en verbeurd verklaard. "Het was hen louter om het plezier en winstbejag te doen", motiveert de milieurechter. Jager Marc Govaert, op wiens terreinen gejaagd werd en die ook in de achtervolging ging op 3 januari, krijgt 250 euro schadevergoeding. "Het is een mooie uitspraak. Op die manier stelt de rechtbank een voorbeeld en zullen die Britse jagers niet meer over de plas komen", stelt Govaert. Sinds 3 januari 2017 heeft de Wildbeheereenheid Generale Vrije Polders geen weet van nieuwe feiten.