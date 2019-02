6.785 inwoners: ‘Klein dorpje’ Sint-Laureins blij met bevolkingsgroei Joeri Seymortier

09u27 0 Sint-Laureins Sint-Laureins is blij met de lichte bevolkingsgroei en klopt nu af op 6.785 inwoners.

Door de fusiegolf in het Meetjesland zijn Sint-Laureins en Kaprijke de enige overgebleven kleine dorpen in de regio. Maar ook daar groeit het aantal inwoners. “Al sinds 1985 draait het aantal inwoners in Sint-Laureins rond de 6.600 inwoners”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Het ene jaar hebben we een lichte daling, het andere jaar dan weer een lichte stijging. De laatste twee jaar gaan we weer in stijgende lijn, en hebben we nu 6.785 inwoners op een totale oppervlakte van 7.450 hectare. De grootste stijging vinden we in Watervliet.”

Sint-Laureins blijft de grootste kern met 2.857 inwoners. Watervliet heeft 1.708 inwoners en Sint-Jan-in-Eremo heeft er 1.119. Sint-Margriete klopt af op 655 zielen, en Waterland-Oudeman heeft er 446. “Er werden in Sint-Laureins een pak meer kindjes geboren. Vorig jaar waren dat er 73, en het jaar daarvoor waren dat er maar 44. Er was ook een daling van het aantal overlijdens van 60 naar 56. Er zijn ook meer mensen naar Sint-Laureins komen wonen, dan dat er vertrokken zijn. Sint-Laureins is en blijft een mooie groene gemeente waar het leuk is om te wonen, waar iedereen elkaar kent en waar je altijd welkom bent”, zegt schepen Bonamie nog.