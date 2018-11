50 kaarsjes voor Armand en Monique Joeri Seymortier

27 november 2018

05u36 0 Sint-Laureins Armand Haegeman en Monique Huyghe zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins gevierd voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het gouden koppel kreeg een koningswens: een zoon en een dochter. Het grootbrengen van het gezin moest gecombineerd worden met het vele werk op de boerderij. Het werken op de boerderij heeft plaatsgemaakt voor rust en ontspanning. Een uitstapje met Ziekenzorg of het CM, wat vertoeven in de moestuin of gaan wandelen met Darco zijn nu leuke tijdverdrijven. En ook de kinderen vonden ondertussen hun eigen weg, en zorgden voor het verdere nageslacht.