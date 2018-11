1.500 oude bomen verdwijnen langs Leopoldkanaal (maar er komen ook nieuwe) Joeri Seymortier

13 november 2018

12u00 1 Sint-Laureins De Vlaamse Waterweg start met het rooien van oude bomen langs het Leopoldkanaal in Sint-Laureins. De gerooide bomen worden vervangen door nieuwe.

In totaal worden meer dan 1.500 bomen vervangen door nieuwe eiken en populieren. “Vooral deze laatste is een snelgroeiende soort, zodat het vertrouwde uitzicht langs het Leopoldkanaal snel hersteld zal worden”, zegt woordvoerster Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal. “Eerst gaat de aannemer aan de slag in de zone tussen de Eeklose watergang en de Moershoofdebrug, aan de kant van Sint-Laureins. Deze werken duren ongeveer een maand. In het voorjaar van 2019 worden ook de bomen in andere zones aangepakt: tussen de Sint-Jansbrug en de Langewegbrug aan de kant van Sint-Laureins, tussen de Eeklose watergang en de Moershoofdebrug aan de kant van Nederland en tussen de Moershoofdebrug en de Oosthoekbrug langs beide kanten. De nieuwe bomen worden in het najaar van 2019 aangeplant. Tijdens deze periode krijgen de bomen de beste kans om goed en snel te groeien.”

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Op de jaagpaden kunnen wel onderbrekingen zijn. Tijdens de weekends zullen de jaagpaden altijd toegankelijk blijven.