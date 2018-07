"Ze konden op z'n minst iets laten weten" KUNSTWERK RIK VANDEWEGE NA 18 JAAR PLOTS VERWIJDERD WEGENS SLECHTE STAAT JEFFREY DUJARDIN

14 juli 2018

02u41 0 Sint-Laureins De 67-jarige kunstenaar Rik Vandewege uit Balgerhoeke kreeg eergisteren onaangenaam nieuws te horen. Zijn kunstwerk 'Geheimen', dat al 18 jaar op de Beoostereedepolderdijk staat in Sint-Jan-In-Eremo was verdwenen. De gemeente Sint-Laureins had beslist het werk te verwijderen omdat het in slechte staat was. "Ze konden toch op zijn minst iets laten weten", zegt Rik.

"Ik herinner me nog goed de opening in 2000 van dit kunstwerk op de Beoostereedepolderdijk. Er was een groot feest met genodigden. Nu voelt het aan als een begrafenis", zegt Rik op de plek waar zijn werk vroeger stond. De 67-jarige kunstenaar is een kunstenaar uit Balgerhoeke, een deelgemeente van Eeklo. Sinds 1975 is hij professioneel kunstenaar, daarnaast was hij ook docent op het de Hogeschool van Wetenschap en Kunst Sint-Lucas Gent. "Ik werd via de kunstacademie gecontacteerd door de Universiteit Gent. Zij wilden dat ik een werk maakte voor de dijk", zegt Rik. "De plek ging een nieuw leven krijgen en mijn werk zou daar deel van uitmaken. Ik doopte het 'Geheimen'; een ingewikkelde cederhouten structuur in een simpele vorm. Binnenin zaten houten cassettes met daarin zinken panelen waarop de geheimen stonden. De panelen waren gemaakt door mensen met een beperking." Het werk was al enkele malen beschadigd door de wind en vandalen, maar Rik kwam het altijd met plezier herstellen. "Na 18 jaar verwacht je ook dat er iets van schade zou zijn."





Afval geworden

Ineens kreeg hij echter te horen dat het werk verdwenen was. "Een lokale boer lichtte me in. Waar was het naartoe?" De gemeente had de beslissing gemaakt om het kunstwerk weg te halen, zo zegt de burgemeester van Sint-Laureins Franki Van de Moere (Samen Anders). "De technische dienst heeft het verwijderd. Het was helemaal rot en al in twee gebroken. We wisten niet wie de eigenaar was. Dat de kunstenaar het spijtig vindt, kan ik begrijpen, maar als je iets maakt dat vergankelijk is kan je dit verwachten. Het was afval geworden in plaats van een kunstwerk." Rik kan er ab-so-luut niet mee lachen.





"Het zag er misschien uit als afval voor hem, maar het blijft mijn kunstwerk. Onderaan het werk stond ook een plakkaatje met de titel van het werk en mijn naam. Zo moeilijk is het toch niet om mij op de hoogte te brengen? Als er een kunstwerk 18 jaar op uw grondgebied staat, dan weet je toch van wie het is? Dit is puur amateurisme, ik kon op zijn minst de zinken platen gerecupereerd hebben."





Rik probeert de zaak toch te relativeren, "Wat kan ik doen? Ik ben vorig jaar nog naar mijn werk komen kijken en alles was in orde. En nu: Poef. Weg. Ik begrijp dat de waarde van kunst bij iedereen anders ligt, maar dit kon anders verlopen zijn."