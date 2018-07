"Wat een kabaal, daders waren niet bang" ALERTE BUREN VERIJDELEN PLOFKRAAK OP POSTKANTOOR JEFFREY DUJARDIN

23 juli 2018

02u23 0 Sint-Laureins Vier mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd een plofkraak uit te voeren op het postkantoor in de Dorpsstraat in Sint-Laureins. Hun plan werd verijdeld door alerte buurtbewoners. "Onze chihuahua's bleven maar blaffen aan het raam", vertelt buurtbewoner Thomas (26)

Het viertal drong rond 3.10 uur het postkantoor in de Dorpsstraat binnen door met breekijzers de toegangsdeur te forceren. Ze hadden ook gasflessen bij zich vermoedelijk om een plofkraak mee te plegen. Al kwam het niet zover door gealarmeerde buurtbewoners die poolshoogte kwamen nemen.





We werden wakker van het kabaal wakker", zegt Thomas (26) die samen met zijn vriendin Ina (20) boven het postkantoor woont. "Onze chihuahua's Cutie en Chloé bleven maar blaffen aan het raam", zegt hij. "We hoorden het alarm afgaan, maar dat gebeurt af en toe wel eens. Toen ik toch een kijkje ging nemen door het raam, geloofde ik mijn ogen niet. Er stond een Volkswagen Golf met een afgeplakte nummerplaat. Daarbij stond een man met een bivakmuts", zegt hij. Bij zijn vriendin Ina moest het even bezinken. "Ik begreep het eerst niet, wie verhuist er nu in het midden van de nacht?", zegt ze.





Gasflessen

Ook hun buurman Bart, slager en eigenaar van het postkantoor werd wakker door het lawaai. "Ik zag drie mannen, ze liepen in en uit het postkantoor met gasflessen en drukleidingen. Het was een kabaal, ze waren duidelijk niet bang. Het leek zelfs amateuristisch." Toen ze opgeschrikt werden door beide buurtbewoners, vluchtten ze weg. "Ik hoorde ze 'Weg! Weg! Weg!' roepen, waarna ze met gierende banden vertrokken", zegt Bart. De Volkswagen werd kort nadien aangetroffen in deelgemeente Sint-Margriete. In de wagen zaten nog gasflessen, waardoor DOVO ter plaatse moest komen





2 Nederlanders gevat

Even later hield de politie van Maldegem een verdacht voertuig tegen. De vier inzittenden namen meteen de vlucht, maar twee ervan, met Nederlandse nationaliteit, konden worden overmeesterd. Ze werden voorgeleid bij de Gentse onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van poging diefstal met braak, poging vernieling door ontploffing van een bewoond pand bij nacht, criminele organisatie en diefstal. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig. In het postkantoor hangen camera's. De daders werden dus gefilmd.





"Op zich kan ik er nu wel mee lachen, maar dit kon helemaal anders afgelopen zijn", zegt Bart. Ina en Thomas beseffen dat maar al te goed. "Wij slapen boven het kantoor, stel je voor." Dat de verdachten Sint-Laureins uitkozen, verbaast Bart niet. "Het is een klein, rustig dorpje aan de grens van Nederland. Ideaal voor criminelen, dicht tegen de grens." Toch is het één van de zwaarste feiten in de regio in lange tijd. "Af en toe hoor je zo'n verhalen, nooit gedacht dat het zou gebeuren", aldus Bart.





Link met Limburg?

Mogelijk is er een link met een plofkraak in Limburg. De jas die één van de mannen aanhad, zou herkend zijn. Het parket van Oost-Vlaanderen ontkent noch bevestigt dit.