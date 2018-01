't Sentse Amateurtoneel brengt komedie 31 januari 2018

't Sentse Amateurtoneel (TSAT) uit Sint-Laureins brengt in februari de relatiekomedie 'Wat een soep', van Patrick Cargill. Er wordt gespeeld op de vrijdagen 2, 9 en 16 februari en de zaterdagen 3, 10 en 17 februari, telkens om 20 uur. Op woensdag 14 februari om 15 uur is er ook een namiddagvoorstelling. Er wordt gespeeld in de parochiezaal van Sint-Laureins. Lieven Blondeel, Rita de Geeter, Dirk Mercy, Fabiënne Moermans en debutante Vera Verlé staan op de planken.





Kaarten kosten 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Reserveren bij de leden, op 09/379.91.67 of op patriek.coene@telenet.be.





(JSA)