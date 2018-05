"Race tegen klok om alles af te krijgen" NIEUWE AD DELHAIZE OPENT ELF MAANDEN NA BRAND WOUTER SPILLEBEEN

16 mei 2018

02u35 0 Sint-Laureins In juni 2017 verwoestte een brand de AD Delhaize van Ken Last en Delphine De Smet in Bentille. Na elf maanden zwoegen kan de heropgebouwde winkel morgen de deuren openen. "Er moeten nog veel kleine dingen gebeuren."

De rekken van de nieuwe AD Delhaize op de hoek van de Kerselaarstraat en de Ketterijstraat in Bentille zijn al gevuld, maar ertussen wordt nog volop geboord, gezaagd en geklopt. Tegen de opening morgen is nog wat afwerking nodig. Uitbater Ken Last werkt samen met mede-uitbater Delphine De Smet onvermoeibaar verder.





"Er komen altijd kleine dingetjes bij", vertelt Ken. "Daarnet was er bijvoorbeeld een probleem met de elektrische poort in de stockruimte. Uiteindelijk bleek dat twee draadjes gewoon omgewisseld moesten worden. Als het goed gaat, zal alles in de winkel af zijn. De stockruimte nog niet, maar daar zullen de klanten niets van merken."





Elf maanden geleden, een maand voor het warenhuis zou uitbreiden, zag Ken de winkel in rook opgaan. Een kortsluiting aan een elektrisch toestel had brand doen ontstaan in het dak. Iedereen kon de winkel tijdig verlaten, maar het gebouw lag in de as.





"Het gebouw was ongeveer 25 jaar oud", zegt Ken. "Het was toen de bedoeling een nieuw deel bij te bouwen en het oude gebouw te gebruiken als stockruimte. De nieuwbouw is met zo goed als dezelfde plannen gebouwd. Zo was het makkelijker om alles goedgekeurd te krijgen."





Personeel

De afgelopen elf maanden behielpen Ken en Delphine zich met een noodwinkel in een tent. "De nieuwe winkel is ongeveer drie keer zo groot als de noodwinkel en twee keer zo groot als de oorspronkelijke winkel. We hebben driekwart van ons personeel kunnen houden, waar we blij om zijn."





Enkele zaken zijn nu anders. "We wilden geen vals plafond meer. Hadden we er geen gehad in de oude winkel, dan was de brand veel sneller opgemerkt. We moesten wel zo weinig mogelijk buizen en draden aan het plafond hangen. Daarom hebben we vloerverwarming. We hebben ook nagedacht over dingen die niets met de producten te maken hebben. Zo is er achteraan in de winkel een zithoekje waar mensen gratis een koffietje kunnen drinken en babbelen. Soms zullen we een koffiekoek aanbieden. We kunnen op zondagochtend een ontmoetingsplaats worden."





Vanavond houden Ken en Delphine een receptie om de winkel morgen te kunnen heropenen.