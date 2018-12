“Nog meer naar inwoners luisteren” Nieuw schepencollege doet het met partij en man minder Joeri Seymortier

06 december 2018

19u40 0 Sint-Laureins Het nieuwe schepencollege van Sint-Laureins is bekend en de bevoegdheden zijn verdeeld. Samen Anders heeft de absolute meerderheid, en doet het vanaf volgend jaar zonder N-VA. Carlos Bonamie is de enige nieuwkomer in het schepencollege. Jan Roets wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Franki Van de Moere (61) mag er in Sint-Laureins nog eens zes jaar bij doen, en haalde met zijn Samen Anders zelfs de absolute meerderheid. Hij krijgt de bevoegdheden Politie en Brandweer, Openbare werken, Mobiliteit, Stedenbouw en Landbouw. “Het heeft een tijd geduurd vooraleer de bevoegdheden verdeeld werden, maar we hebben de tijd genomen om te zoeken naar de juiste dossiers voor de juiste personen”, zegt burgemeester Van de Moere. “We hebben nu wel een schepencollege met maar één politieke partij, maar we willen zeker een bestuursploeg zijn voor alle Sentenaren. We willen ook nog meer naar onze inwoners luisteren, want dat is de voorbije jaren misschien wel wat te weinig gebeurd. We gaan de inspraak van de burger echt maximaliseren. Zeker nu de politiek er nationaal een circus van maakt, is dat meer dan nodig”, vindt de burgemeester.

Claudine Bonamie (58) scoorde ijzersterk en wordt eerste schepen. Zij zal de burgemeester dus ook vervangen als die er niet is. Bonamie behoudt Burgerzaken, Begraafplaatsen, Onderwijs, Kinderopvang, Middenstand en Energiebeleid. Ze krijgt er ook Feestelijkheden en Evenementen bovenop, en wil Sint-Laureins zo nog meer doen bruisen.

Nieuwkomer

Enige nieuwkomer in het college wordt Carlos Bonamie (60), die schepen wordt van Sport, Jeugd, Toerisme, Cultuur, Bibliotheek, Milieu en Klimaat. “Dat zijn mijn stokpaardjes en ook de zaken waar ik de kennis van in huis heb”, zegt Carlos Bonamie. “Ik ben altijd goed aanwezig geweest in het verenigingsleven en ben blij dat ik mij veel met de sector vrije tijd mag bezig houden.”

Schepen Hugo Coene (67) behoudt de belangrijke portefeuille van Financiën, en doet ook Personeel, Gemeentelijk Patrimonium, Kerkfabrieken, Ruimtelijke Planning en IT. Schepen Tom Lacres (46) blijft de man van de sociale dossiers met de bevoegdheden Sociale Zaken, Seniorenbeleid en Sociale huisvesting. Hij neemt er nu ook Communicatie en Informatie bij en wil Sint-Laureins daarin ook klaarstomen voor de toekomst.

Schepen minder

Door de nieuwe wetgeving moet ook Sint-Laureins het met één schepen minder doen. Er wordt dus bestuurd met een burgemeester en maar vier schepenen. Jan Roets (51) krijgt naast het schepencollege een belangrijke functie en wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. “Voor mij is alles volledig nieuw, maar ik heb de politiek met de paplepel binnen gekregen. Ik zie deze uitdaging zeker zitten”, zegt Roets.