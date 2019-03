‘Meester Verheecke’ overleden op 85ste verjaardag Joeri Seymortier

23 maart 2019

12u46 0 Sint-Laureins Sint-Laureins rouwt om het overlijden van Noël Verheecke, in het dorp nog altijd door iedereen aangesproken als Meester Vereecke.

Noël Verheecke overleed afgelopen week, precies op zijn 85ste verjaardag. Hij was onderwijzer en heeft zowat de helft van het dorp op zijn schoolbanken gehad. Ook na zijn pensioen bleef hij zeer geëngageerd in het dorp. Hij bleef de gemeenteraad maand na maand trouw volgen. Hij was ook secretaris van het Davidsfonds, zal in de voetbalclub FC Goelgatters, zang in het koor Grenzeloos en speelde ook toneel in Sint-Laureins.

Noël Verheecke wordt begraven op woensdag 27 maart, om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Laureins.