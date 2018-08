'Liz Aku' bouwt familiefeestje 13 augustus 2018

02u23 0

'Deine es ier uuk', begon Liz Aku haar set tijdens Decameet, het feest voor de tiende verjaardagsfeest van culturele pleisterplaats 'De Meet' in Sint-Laureins.





Het was ook tien jaar geleden dat de souldiva nog eens op het podium stond in haar thuisgemeente. Haar 'Sents accent' zat nog goed. "Als we vandaag één iemand op het podium wilden, dan was het Liselotte wel", aldus de organisatoren. "Ja, hier mogen we nog Liselotte zeggen. Iedereen kent haar hier. Als leidster in de jeugdbeweging, vanop het speelplein, ..." Het leek dan ook wel of iedereen in het publiek familie was. Guido Belcanto sloot het feestje af. (KVZ)