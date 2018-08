"Kruispunt moest al lang dicht zijn" ONGEVAL MET VIER DODEN STELT VEILIGHEID N49 WEER IN VRAAG W. SPILLEBEEN EN J. SEYMORTIER

01 augustus 2018

02u26 0 Sint-Laureins Vier doden uit eenzelfde Meetjeslands gezin. Dat is de zware balans van een ongeval gisteren op het kruispunt Celieplas, op de N49 aan de grens van Adegem met Sint-Laureins. Op termijn moet dat kruispunt dicht, maar de ombouw van de N49 laat op zich wachten. "Ik schrijf dit toe aan de traagheid van de Vlaamse administratie", zegt Sentse burgemeester Van de Moere onomwonden.

Heel het Meetjesland was gisteren in shock door het zware ongeval op de Expressweg N49 aan Celieplas. Vier mensen uit eenzelfde familie, waaronder twee kindjes van amper drie jaar oud, kwamen er om het leven nadat een vrachtwagen op hun auto inreed. De auto stond te wachten aan de verkeerslichten, maar de vrachtwagenchauffeur had de file niet opgemerkt. Het kruispunt Celieplas heeft een kwalijke reputatie (zie kader). Op termijn moet dat kruispunt verdwijnen, maar die ingrepen laten op zich wachten. Burgemeester Franki Van de Moere (Samen) heeft altijd geijverd om het kruispunt open te houden en zijn dorp zo bereikbaar te houden van op de N49. Maar het ongeval hakt er ook bij hem diep in.





Kiezen voor omrijden

"Ik schrijf dit ongeval toe aan de traagheid van de Vlaamse administratie", zegt burgemeester Van de Moere van Sint-Laureins. "Op termijn moet ons dorp goed bereikbaar zijn, door een verbindingsweg te trekken tussen 'Den Teut' in Eeklo en de verbrandingsoven van Balgerhoeke. Daar kan het verkeer dan onder de N49 en zo naar Sint-Laureins. De buurgemeenten en wij proberen die verbindingsweg daar al jaren te krijgen, maar het blijft maar duren. In ons land zijn er zoveel wetten en regeltjes, dat niets nog vooruit gaat. Of ik Celieplas nog altijd open wil houden? Wel, van mij mag het kruispunt morgen dicht. Als ik moet kiezen tussen een eindje moeten omrijden, of mensenlevens: dan is de keuze snel gemaakt."





Bestuurders verrast

Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) van Maldegem wil snel samen zitten met de Administratie Wegen en Verkeer. "We gaan vragen om de ombouw van de N49 versneld uit te voeren. De meeste ongevallen op de N49 gebeuren aan kruispunten, dus die moeten zo snel mogelijk weg."





Maar waarom is precies dat kruispunt zo gevaarlijk? "Een sluitend antwoord kunnen we daar niet op geven", zegt burgemeester Van de Moere. "Wanneer je uit de richting Antwerpen komt, rij je een heel stuk op een snelweg zonder verkeerslichten en kruispunten. Na Kaprijke kom je geen verkeerslichten meer tegen. Je kan doorrijden, en dan kom je in Adegem plots weer aan een kruispunt met lichten. Misschien worden sommige bestuurders hierdoor verrast?"