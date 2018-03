"Extra steun biolandbouw welkom" 'T LIVINUSHOF WERKT AL 20 JAAR ZO MILIEUVRIENDELIJK MOGELIJK JOERI SEYMORTIER

02u47 0 Sint-Laureins Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) uit Evergem zoekt nieuwe bioboeren in Vlaanderen. Ze heeft een plan klaar om de biolandbouw een duwtje te geven. Maarten en Pieter-Jan Noë van 't Livinushof in Sint-Margriete gaan al jaren voluit voor biolandbouw en hopen dat er veel collega's volgen. "Extra steun is welkom", klinkt het.

't Livinushof in Sint-Margriete is na 135 jaar aan de vijfde generatie landbouwers toe. Vandaag zwaaien Maarten (26) en Pieter-Jan (28) Noë er de plak, maar het waren hun ouders Sonia en Carlos die twintig jaar voluit voor een bioboerderij. Ze doen aan akkerbouw en kweken vooral aardappelen, ajuin, kolen en wortels. "We waren twintig jaar geleden pioniers in Vlaanderen", zegt mama Sonia. "Veel ondersteuning voor biolandbouwers was er toen niet. Wij hebben zowat alles over de grens in Zeeland moeten leren. We hebben eerst voorzichtig drie hectare grond omgeschakeld van gewone landbouw naar biolandbouw. Nadien zijn we voor de volledige omschakeling gegaan en werken we nu op 55 hectare. Waarom we voor bio gekozen hebben? Duurzaamheid zit in ons hart. We zijn ook een zorgboerderij en laten hier regelmatig mensen werken die het wat moeilijker hebben. Landbouwer zijn draait bij ons rond veel meer dan enkel cijfertjes."





Twijfelaars

Zonen Maarten en Pieter-Jan hebben nooit anders gezien dan biolandbouw. De sector heeft een pak meer regels, maar waarom kiest iemand voor die moeilijke weg? "Wij mogen geen kunstmest of pesticiden gebruiken", zeggen de twee broers. "Wij zijn met die manier van werken opgegroeid. Voor ons is het evident, en wij kunnen ons geen andere manier van werken inbeelden. Maar er zijn nog veel boeren die twijfelen om de omschakeling te doen. Het nieuwe plan van minister Schauvliege moet dat extra duwtje in de rug geven. Eenmaal de boeren de stap naar biolandbouw zetten, gaat er een wereld voor hen open. De extra steun voor de biolandbouw, die er met dit nieuwe plan komt, is meer dan welkom."





Minister Joke Schauvliege stelde haar strategisch plan voor de biolandbouw gisteren niet voor niets in 't Livinushof voor. "Er is in Vlaanderen meer vraag naar bioproducten, dan dat er aanbod is. We moeten dus meer bioboeren hebben", zegt minister Schauvliege. "We hebben nu een plan om samen naar meer en betere biolandbouw te gaan. Landbouwers die de omschakeling willen maken, zullen goed begeleid worden. We gaan regioclusters maken, waar we gaan samenwerken. We gaan ook extra onderzoek doen, om de sector te blijven innoveren en verbeteren. En de bioboer kan ook op financiële steun rekenen. Vorig jaar ging 6,4 miljoen euro van het landbouwbudget naar biolandbouw. Een recordbedrag", zegt de minister nog.